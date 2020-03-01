Моя линия
ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,12
1,70
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,30
-1.50/1.50
1,31
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,25
1,62
1,53
1.50/-1.50
2,40
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,65
1,27
2,04
1.50/-1.50
1,73
5,80
-1.50/1.50
1,11
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,06
1,74
1,45
1.50/-1.50
2,65
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
1-е марта
Итоги
3,50
—
—
—
Итоги
1,90
—
—
—
Итоги
4,50
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—