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ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
01:00
4976
29-е февраля
не начался
Уотсон Х.Сю Ван
Весь матч
2,12
1,70
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,30
-1.50/1.50
1,31
03:00
7790
29-е февраля
не начался
Бондаренко К./Фичман С.Перес Э./Сандерс С.
Весь матч
2,25
1,62
1,53
1.50/-1.50
2,40
3,70
-1.50/1.50
1,25
05:00
7062
29-е февраля
не начался
Заразуа Р.Фернандес Л.А.
Весь матч
3,65
1,27
2,04
1.50/-1.50
1,73
5,80
-1.50/1.50
1,11
05:35
4900
29-е февраля
не начался
Долхайд К./Шарма А.Кравчук Д./Олмос Г.
Весь матч
2,06
1,74
1,45
1.50/-1.50
2,65
3,30
-1.50/1.50
1,30

ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
01:00
4496
1-е марта
Сю Ван победитель WTA Акапулько 2020
Итоги
3,50
01:00
5111
1-е марта
Фернандес Л. А. победитель WTA Акапулько 2020
Итоги
1,90
01:00
4918
1-е марта
Уотсон Х. победитель WTA Акапулько 2020
Итоги
4,50
01:00
7127
1-е марта
Заразуа Р. победитель WTA Акапулько 2020
Итоги
7,00
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