1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Абу-Даби. ОАЭОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
5-е января
Весь матч
1,24
3,95
1,69
-1.50/1.50
2,09
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
5-е января
Весь матч
2,11
1,71
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
5-е января
Весь матч
2,32
1,59
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
5-е января
Весь матч
1,18
4,70
1,57
-1.50/1.50
2,31
1,07
1.50/-1.50
7,20
—
5-е января
Весь матч
3,45
1,30
1,92
1.50/-1.50
1,82
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
5-е января
Весь матч
1,58
2,35
2,35
-1.50/1.50
1,55
1,25
1.50/-1.50
3,65
—
5-е января
Весь матч
2,04
1,76
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,20
-1.50/1.50
1,32
—
5-е января
Весь матч
2,70
1,44
1,69
1.50/-1.50
2,10
4,40
-1.50/1.50
1,19
—
5-е января
Весь матч
1,21
4,30
1,61
-1.50/1.50
2,23
1,08
1.50/-1.50
6,80
—
5-е января
Весь матч
1,47
2,65
2,15
-1.50/1.50
1,66
1,20
1.50/-1.50
4,20
—
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