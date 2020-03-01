Моя линия
ТЕННИС. WTA. WTA. Доха. КатарОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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-
2-й сет
Вей Се Су/Стрыкова Б. Дабровски Г./Остапенко Е.
62
45
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,44
2,75
1,44
-2.50/2.50
2,75
3,75
-1.50/1.50
1,25
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,82
1,95
2,80
-1.50/1.50
1,41
1,36
1.50/-1.50
3,00
—
ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,12
1,70
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,30
-1.50/1.50
1,31
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,25
1,62
1,53
1.50/-1.50
2,40
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,65
1,27
2,04
1.50/-1.50
1,73
5,80
-1.50/1.50
1,11
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,06
1,74
1,45
1.50/-1.50
2,65
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
ТЕННИС. WTA. Акапулько. МексикаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
1-е марта
Итоги
3,50
—
—
—
Итоги
1,90
—
—
—
Итоги
4,50
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—