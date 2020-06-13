Моя линия
ТЕННИС. Выставочные матчи. Товарищеский турнир. Adria Tour. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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13-е июня
Димитров Г.Лайович Д.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,62
2,17
—
—
—
13-е июня
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,04
8,60
—
—
—
13-е июня
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,33
3,05
—
—
—
13-е июня
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,26
3,45
—
—
—
13-е июня
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
4,80
1,14
—
—
—