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ТЕННИС. Выставочные матчи. Товарищеский турнир. Adria Tour. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
4696
13-е июня
Димитров Г.Лайович Д.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,62
2,17
17:00
4681
13-е июня
Джокович Н.Троицки В.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,04
8,60
18:00
5291
13-е июня
Зверев А.Крайинович Ф.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,33
3,05
21:00
5306
13-е июня
Тим Д.Лайович Д.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
1,26
3,45
23:00
5310
13-е июня
Троицки В.Зверев А.
сет до выигрыша 4-х геймов
Весь матч
4,80
1,14
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