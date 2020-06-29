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ТЕННИС. Выставочные матчи. Eastern European Championship. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
3551
29-е июня
Костич Н.Берберович Н.
Весь матч
1,32
3,15
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