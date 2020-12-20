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ТЕННИС. Выставочные матчи. Battle of the Brits. Женщины
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Ф2
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13:00
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20-е декабря
Броуди Н.
Барнетт А.
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1,40
2,75
—
—
—
14:20
2897
20-е декабря
Уотсон Х.
Данн К.
Весь матч
1,07
7,00
—
—
—
15:35
2915
20-е декабря
Грей С.
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