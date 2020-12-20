24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE10
Видео
4
Скоро
Популярное220Российская Премьер-Лига44АПЛ30Примера30Серия A28Бундеслига29Лига 121Евротур. Кубок Первого канала. Россия37Евролига. Мужчины1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис3
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ТЕННИС. Выставочные матчи. Battle of the Brits. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
2141
20-е декабря
Броуди Н.Барнетт А.
Весь матч
1,40
2,75
14:20
2897
20-е декабря
Уотсон Х.Данн К.
Весь матч
1,07
7,00
15:35
2915
20-е декабря
Грей С.Кристи Ф.
Весь матч
1,72
2,00
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию4
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru