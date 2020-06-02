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ТЕННИС. Выставочные матчи. Baltic Tennis League. Мужчины
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2-е июня
Lukstins, Gustavs
Казиевс А.
Весь матч
1,49
2,46
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—
—
11:00
1546
2-е июня
Garuts, Marcis
Виноградовс, Петерис
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