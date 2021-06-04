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Турниры Большого Шлема
Ролан Гаррос. Мужчины17
Ролан Гаррос. Женщины12
Ролан Гаррос. Мужчины. Пары8
Ролан Гаррос. Женщины. Пары12
Ролан Гаррос. Микст6
Уимблдон. Мужчины10
Уимблдон. Женщины12
US Open. Мужчины10
US Open. Женщины10
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на Турниры Большого Шлема. Ролан Гаррос. Микст

ТЕННИС. Турниры Большого Шлема. Ролан Гаррос. МикстОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
16:06
456
Матч не начался
Юрак Д./Фарах Р.Зигемунд Л./Жиль С.
00
Заключение пари временно недоступно
+0
17:30
2891
4-е июня
Soares B / Xu YКравчик Д./Сэлисбери Дж.
Весь матч
2,14
1,71
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
+28
18:15
1967
4-е июня
Чан Латиша/Додиг И.Колхоф У./Шуурс Д.
Весь матч
1,64
2,28
-1.5/1.5
2,60
1,45
1.5/-1.5
1,24
3,80
+28
12:00
2845
5-е июня
Гарсиа К / Николя МаюМеликар Н./Рам Р.
Весь матч
1,74
2,11
-1.5/1.5
2,80
1,40
1.5/-1.5
1,28
3,50
+28
12:00
2915
5-е июня
Крейчикова Б./Полашек Ф.Корне А / Эдуард Роджер-Васелин
Весь матч
1,47
2,70
-1.5/1.5
2,27
1,59
1.5/-1.5
1,18
4,50
+28
12:00
2911
5-е июня
Маррей Дж./Маттек Сэндс Б.Ольмос Г./Кабаль Х.С.
Весь матч
1,38
3,10
-1.5/1.5
2,08
1,69
1.5/-1.5
1,14
5,20
+28
Прямые трансляции30
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