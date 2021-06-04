1000
Ставки на Турниры Большого Шлема. Ролан Гаррос. Микст
ТЕННИС. Турниры Большого Шлема. Ролан Гаррос. МикстОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
Матч не начался
Заключение пари временно недоступно
Весь матч
2,14
1,71
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
Весь матч
1,64
2,28
-1.5/1.5
2,60
1,45
1.5/-1.5
1,24
3,80
—
Весь матч
1,74
2,11
-1.5/1.5
2,80
1,40
1.5/-1.5
1,28
3,50
—
Весь матч
1,47
2,70
-1.5/1.5
2,27
1,59
1.5/-1.5
1,18
4,50
—
Весь матч
1,38
3,10
-1.5/1.5
2,08
1,69
1.5/-1.5
1,14
5,20
—