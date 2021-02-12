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ТЕННИС. Турниры Большого Шлема. Australian Open. МикстОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
05:35
3524
12-е февраля
Коолхоф У./ Шуурс Д.Сандерс С./Полманс М.
Весь матч
1,76
2,08
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