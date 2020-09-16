LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
102
Видео
31
Скоро
Популярное
317
Российская Премьер-Лига
56
Лига чемпионов УЕФА. Квалификация
11
Лига Европы УЕФА. Квалификация
46
АПЛ
33
Бундеслига
23
Примера
28
Серия A
27
Лига 1
27
КХЛ
24
NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)
5
ATP. Рим. Италия
16
WTA. Рим. Италия
14
NBA. Плей-офф. Орландо
3
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-3
2
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
1
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия
ТЕННИС. США. ATL Open. Мужчины
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
19:40
137
2-й сет. Розыгрыш очка
Рулофсе Р.
Паша Н.
6
7
1
2
0
0
0
1
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
31
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru