1000
Моя линия
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Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Весь матч
1,26
3,45
1,85
-1.50/1.50
1,85
1,10
1.50/-1.50
5,80
—
29-е июня
Весь матч
1,22
3,80
1,75
-1.50/1.50
1,96
1,08
1.50/-1.50
6,40
—
29-е июня
Весь матч
1,21
3,90
1,74
-1.50/1.50
1,98
1,08
1.50/-1.50
6,40
—
29-е июня
Весь матч
1,27
3,40
1,87
-1.50/1.50
1,83
1,11
1.50/-1.50
5,60
—
29-е июня
Весь матч
2,50
1,47
1,56
1.50/-1.50
2,29
4,30
-1.50/1.50
1,18
—
29-е июня
Весь матч
1,11
5,80
1,48
-1.50/1.50
2,48
1,04
1.50/-1.50
8,80
—
29-е июня
Весь матч
2,03
1,70
1,40
1.50/-1.50
2,75
3,40
-1.50/1.50
1,27
—
29-е июня
Весь матч
1,61
2,18
2,60
-1.50/1.50
1,44
1,24
1.50/-1.50
3,65
—
Весь матч
1,26
3,45
1,85
-1.50/1.50
1,85
1,10
1.50/-1.50
5,80
—
29-е июня
Весь матч
4,80
1,14
2,24
1.50/-1.50
1,58
8,00
-1.50/1.50
1,05
—
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