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ТЕННИС. Sportradar. WTA. Уимблдон. SRLОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1926
29-е июня
Конта Й. (SRL)Voegele, Stefanie (Srl)
Весь матч
1,26
3,45
1,85
-1.50/1.50
1,85
1,10
1.50/-1.50
5,80
13:00
3010
29-е июня
Наоми Осака (SRL)Синякова К. (SRL)
Весь матч
1,22
3,80
1,75
-1.50/1.50
1,96
1,08
1.50/-1.50
6,40
13:00
2949
29-е июня
Риске А. (SRL)Бонавантюр И. (SRL)
Весь матч
1,21
3,90
1,74
-1.50/1.50
1,98
1,08
1.50/-1.50
6,40
13:00
2965
29-е июня
Свитолина Э. (SRL)Крунич А. (SRL)
Весь матч
1,27
3,40
1,87
-1.50/1.50
1,83
1,11
1.50/-1.50
5,60
14:00
2981
29-е июня
Hibino, Nao (Srl)Младенович К. (SRL)
Весь матч
2,50
1,47
1,56
1.50/-1.50
2,29
4,30
-1.50/1.50
1,18
14:00
3016
29-е июня
Барти Э. (SRL)Рыбарикова М. (SRL)
Весь матч
1,11
5,80
1,48
-1.50/1.50
2,48
1,04
1.50/-1.50
8,80
14:00
2812
29-е июня
Богдан А. (SRL)Кырстя С. (SRL)
Весь матч
2,03
1,70
1,40
1.50/-1.50
2,75
3,40
-1.50/1.50
1,27
14:00
2986
29-е июня
Остапенко Е. (SRL)Дияс З. (SRL)
Весь матч
1,61
2,18
2,60
-1.50/1.50
1,44
1,24
1.50/-1.50
3,65
15:00
2547
29-е июня
Кудерметова В. (SRL)Flink, Varvara (Srl)
Весь матч
1,26
3,45
1,85
-1.50/1.50
1,85
1,10
1.50/-1.50
5,80
15:00
2073
29-е июня
Кумхум Л. (SRL)Линетт М. (SRL)
Весь матч
4,80
1,14
2,24
1.50/-1.50
1,58
8,00
-1.50/1.50
1,05
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