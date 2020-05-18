Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. WTA. Страсбург. Франция. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18-е мая
Не начался
Весь матч
4,30
1,21
2,11
1.50/-1.50
1,68
7,00
-1.50/1.50
1,08
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
3,40
1,31
1,84
1.50/-1.50
1,89
5,60
-1.50/1.50
1,12
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,26
3,80
1,79
-1.50/1.50
1,96
1,10
1.50/-1.50
6,00
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
5,60
1,14
2,44
1.50/-1.50
1,51
8,60
-1.50/1.50
1,05
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
2,10
1,71
1,44
1.50/-1.50
2,70
3,40
-1.50/1.50
1,29
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,08
7,20
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
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