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ТЕННИС. Sportradar. WTA. Страсбург. Франция. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
1056
18-е мая
Не начался
Марцинкевичяс Д. (SRL)Гаврилова Д. (SRL)
Весь матч
4,30
1,21
2,11
1.50/-1.50
1,68
7,00
-1.50/1.50
1,08
13:00
1139
18-е мая
Не начался
Чжу Линь (SRL)Пюиг М. (SRL)
Весь матч
3,40
1,31
1,84
1.50/-1.50
1,89
5,60
-1.50/1.50
1,12
14:00
1426
18-е мая
Не начался
Петерсон Р. (SRL)Кумхум Л. (SRL)
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
15:00
1557
18-е мая
Не начался
Чжен Сайсай (SRL)Заразуа Р. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,79
-1.50/1.50
1,96
1,10
1.50/-1.50
6,00
16:00
1566
18-е мая
Не начался
Хань Синьюнь (SRL)Гарсия К. (SRL)
Весь матч
5,60
1,14
2,44
1.50/-1.50
1,51
8,60
-1.50/1.50
1,05
17:00
1609
18-е мая
Не начался
Ван Яфань (SRL)Роджерс Ш. (SRL)
Весь матч
2,10
1,71
1,44
1.50/-1.50
2,70
3,40
-1.50/1.50
1,29
18:00
1502
18-е мая
Не начался
Ван Цзян (SRL)Костюк М. (SRL)
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
19:00
1614
18-е мая
Не начался
Кенин С. (SRL)Пегула Дж. (SRL)
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
12:00
1625
19-е мая
Не начался
Ястремская Д. (SRL)Тан Х. (SRL)
Весь матч
1,08
7,20
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
13:00
1665
19-е мая
Не начался
Брэди Дж. (SRL)Мария Т. (SRL)
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
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