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Победитель1X2
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12:00
3011
18-е мая
Не начался
Мертенс Э. (SRL)Азаренко В. (SRL)
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
13:00
1141
18-е мая
Не начался
Рыбарикова М. (SRL)Пера Б. (SRL)
Весь матч
2,18
1,66
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,55
-1.50/1.50
1,27
14:00
2955
18-е мая
Не начался
Барэ И.М. (SRL)Звонарева В. (SRL)
Весь матч
3,70
1,27
1,94
1.50/-1.50
1,81
6,20
-1.50/1.50
1,10
15:00
3150
18-е мая
Не начался
Херцог П. (SRL)Данилович О. (SRL)
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
16:00
3194
18-е мая
Не начался
Путинцева Ю. (SRL)Арруабаррена Л. (SRL)
Весь матч
1,16
5,20
1,55
-1.50/1.50
2,35
1,06
1.50/-1.50
8,00
17:00
1069
18-е мая
Не начался
Томлянович А. (SRL)Зиданшек Т. (SRL)
Весь матч
1,61
2,27
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,65
18:00
1651
18-е мая
Не начался
Swiatek, Iga (Srl)Lepchenko, Varvara (Srl)
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
19:00
1836
18-е мая
Не начался
Конта Й. (SRL)Голубич В. (SRL)
Весь матч
1,27
3,70
1,81
-1.50/1.50
1,93
1,11
1.50/-1.50
6,00
12:00
1971
19-е мая
Не начался
Саккари М. (SRL)Jorovic, Ivana (Srl)
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
13:00
1983
19-е мая
Не начался
Siniakova, Katerina (Srl)Корне А. (SRL)
Весь матч
2,03
1,76
1,41
1.50/-1.50
2,80
3,30
-1.50/1.50
1,31
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