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ТЕННИС. Sportradar. WTA. Рабат. Марокко. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
2,18
1,66
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,55
-1.50/1.50
1,27
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
3,70
1,27
1,94
1.50/-1.50
1,81
6,20
-1.50/1.50
1,10
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,16
5,20
1,55
-1.50/1.50
2,35
1,06
1.50/-1.50
8,00
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,61
2,27
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,65
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,31
3,40
1,90
-1.50/1.50
1,84
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,27
3,70
1,81
-1.50/1.50
1,93
1,11
1.50/-1.50
6,00
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
2,03
1,76
1,41
1.50/-1.50
2,80
3,30
-1.50/1.50
1,31
—
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