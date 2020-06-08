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Победитель1X2
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14:00
1834
8-е июня
Саккари М. (SRL)Рыбарикова М. (SRL)
Весь матч
1,71
2,10
2,80
-1.50/1.50
1,41
1,28
1.50/-1.50
3,50
15:00
2786
8-е июня
Гарсия К. (SRL)Лао Д. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
16:00
2986
8-е июня
Райна А. (SRL)Самсонова Л. (SRL)
Весь матч
2,85
1,41
1,66
1.50/-1.50
2,15
4,90
-1.50/1.50
1,15
17:00
1174
8-е июня
Мария Т. (SRL)Никулеску М. (SRL)
Весь матч
1,66
2,18
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,26
1.50/-1.50
3,65
18:00
2355
8-е июня
Фреш М. (SRL)Якупович Д. (SRL)
Весь матч
1,51
2,50
2,36
-1.50/1.50
1,55
1,20
1.50/-1.50
4,20
19:00
2491
8-е июня
Пера Б. (SRL)Шарма А. (SRL)
Весь матч
1,53
2,46
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,21
1.50/-1.50
4,10
20:00
2599
8-е июня
Томлянович А. (SRL)Йорович И. (SRL)
Весь матч
1,43
2,75
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,17
1.50/-1.50
4,70
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