Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. WTA. Ноттингем. Англия. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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Весь матч
1,71
2,10
2,80
-1.50/1.50
1,41
1,28
1.50/-1.50
3,50
—
8-е июня
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
8-е июня
Весь матч
2,85
1,41
1,66
1.50/-1.50
2,15
4,90
-1.50/1.50
1,15
—
8-е июня
Весь матч
1,66
2,18
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,26
1.50/-1.50
3,65
—
8-е июня
Весь матч
1,51
2,50
2,36
-1.50/1.50
1,55
1,20
1.50/-1.50
4,20
—
8-е июня
Весь матч
1,53
2,46
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
Весь матч
1,43
2,75
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,17
1.50/-1.50
4,70
—