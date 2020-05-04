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Победитель1X2
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2-й сет
Саккари М. (SRL)Плишкова Крис. (SRL)
64
00
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,07
7,75
1,85
-4.50/4.50
1,90
2,40
-5.50/5.50
1,55
—
2-й сет
Томлянович А. (SRL)Векич Д. (SRL)
57
01
1530
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
7,75
1,06
1,60
5.50/-5.50
2,25
2,50
4.50/-4.50
1,50
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,35
3,05
2,05
-4.50/4.50
1,70
1,65
-3.50/3.50
2,15
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,40
2,90
1,95
-4.50/4.50
1,80
1,70
-3.50/3.50
2,05
—