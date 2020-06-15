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Победитель1X2
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13:00
2299
15-е июня
Барти Э. (SRL)Остапенко Е. (SRL)
Весь матч
1,29
3,25
1,91
-1.50/1.50
1,79
1,12
1.50/-1.50
5,40
14:00
2573
15-е июня
Соболенко А. (SRL)Путинцева Ю. (SRL)
Весь матч
1,39
2,75
2,13
-1.50/1.50
1,64
1,16
1.50/-1.50
4,60
15:00
2923
15-е июня
Векич Д. (SRL)Дарт Х. (SRL)
Весь матч
1,10
6,00
1,45
-1.50/1.50
2,55
1,03
1.50/-1.50
9,00
16:00
2958
15-е июня
Се Су Вей (SRL)Гёргес Ю. (SRL)
Весь матч
2,06
1,68
1,40
1.50/-1.50
2,70
3,45
-1.50/1.50
1,27
17:00
3514
15-е июня
Младенович К. (SRL)Гаспарян М. (SRL)
Весь матч
1,49
2,45
2,33
-1.50/1.50
1,54
1,19
1.50/-1.50
4,10
18:00
3555
15-е июня
Плишкова Крис. (SRL)Контавейт А. (SRL)
Весь матч
3,00
1,34
1,71
1.50/-1.50
2,03
5,20
-1.50/1.50
1,13
19:00
1347
15-е июня
Саккари М. (SRL)Tomova, Viktoriya (Srl)
Весь матч
1,19
4,10
1,69
-1.50/1.50
2,04
1,07
1.50/-1.50
6,80
20:00
1809
15-е июня
Наоми Осака (SRL)Родина Е. (SRL)
Весь матч
1,06
7,40
1,34
-1.50/1.50
3,00
1,02
1.50/-1.50
10,00
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