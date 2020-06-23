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ТЕННИС. Sportradar. WTA. Бад-Хомбург. Германия. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
4325
23-е июня
Андрееску Б. (SRL)Martincova, Tereza (Srl)
Весь матч
1,17
4,90
1,61
-1.50/1.50
2,24
1,06
1.50/-1.50
8,00
11:00
4337
23-е июня
Рыбакина Е. (SRL)Мария Т. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
13:00
4421
23-е июня
Макнейли К. (SRL)Брэди Дж. (SRL)
Весь матч
2,16
1,67
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,65
-1.50/1.50
1,26
13:00
4436
23-е июня
Шмидлова А.К. (SRL)Haas, Barbara (Srl)
Весь матч
1,53
2,46
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,21
1.50/-1.50
4,10
15:00
4566
23-е июня
Анисимова А. (SRL)Рыбарикова М. (SRL)
Весь матч
1,43
2,75
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,17
1.50/-1.50
4,70
15:00
4731
23-е июня
Блинкова А. (SRL)Таунсенд Т. (SRL)
Весь матч
1,55
2,41
2,45
-1.50/1.50
1,51
1,22
1.50/-1.50
4,00
17:00
4828
23-е июня
Мартич П. (SRL)Гёргес Ю. (SRL)
Весь матч
1,89
1,89
1,34
1.50/-1.50
3,10
3,10
-1.50/1.50
1,33
17:00
4832
23-е июня
Мухова К. (SRL)Павлюченкова А. (SRL)
Весь матч
1,73
2,07
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,28
1.50/-1.50
3,45
11:00
4853
24-е июня
Векич Д. (SRL)Зигемунд Л. (SRL)
Весь матч
1,45
2,70
2,24
-1.50/1.50
1,61
1,18
1.50/-1.50
4,50
11:00
4846
24-е июня
Киз М. (SRL)Младенович К. (SRL)
Весь матч
1,37
3,05
2,07
-1.50/1.50
1,71
1,15
1.50/-1.50
5,00
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