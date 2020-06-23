Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. WTA. Бад-Хомбург. Германия. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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Весь матч
1,17
4,90
1,61
-1.50/1.50
2,24
1,06
1.50/-1.50
8,00
—
23-е июня
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
23-е июня
Весь матч
2,16
1,67
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,65
-1.50/1.50
1,26
—
Весь матч
1,53
2,46
2,40
-1.50/1.50
1,53
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
Весь матч
1,43
2,75
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,17
1.50/-1.50
4,70
—
23-е июня
Весь матч
1,55
2,41
2,45
-1.50/1.50
1,51
1,22
1.50/-1.50
4,00
—
23-е июня
Весь матч
1,89
1,89
1,34
1.50/-1.50
3,10
3,10
-1.50/1.50
1,33
—
23-е июня
Весь матч
1,73
2,07
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,28
1.50/-1.50
3,45
—
24-е июня
Весь матч
1,45
2,70
2,24
-1.50/1.50
1,61
1,18
1.50/-1.50
4,50
—
24-е июня
Весь матч
1,37
3,05
2,07
-1.50/1.50
1,71
1,15
1.50/-1.50
5,00
—
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