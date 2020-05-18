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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Женева. Швейцария. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
2155
18-е мая
Не начался
Нисиока Ёсихито (SRL)Сонего Л. (SRL)
Весь матч
2,23
1,63
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,65
-1.50/1.50
1,25
14:00
2208
18-е мая
Не начался
Маннарино А. (SRL)Сапата Мираллес Б. (SRL)
Весь матч
1,08
7,20
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
15:00
2263
18-е мая
Не начался
Димитров Г. (SRL)Сеппи А. (SRL)
Весь матч
1,36
3,10
2,00
-1.50/1.50
1,76
1,15
1.50/-1.50
5,00
16:00
2283
18-е мая
Не начался
Кудла Д. (SRL)Типсаревич Я. (SRL)
Весь матч
1,61
2,27
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,65
17:00
2355
18-е мая
Не начался
Томпсон Дж. (SRL)Албот Р. (SRL)
Весь матч
1,53
2,46
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,22
1.50/-1.50
4,00
18:00
2537
18-е мая
Не начался
Гарин К. (SRL)Лондеро Х.И. (SRL)
Весь матч
1,45
2,70
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,19
1.50/-1.50
4,40
19:00
2595
18-е мая
Не начался
Зверев А. (SRL)Лопес Ф. (SRL)
Весь матч
1,14
5,60
1,51
-1.50/1.50
2,45
1,05
1.50/-1.50
8,40
12:00
2636
19-е мая
Не начался
Вавринка С. (SRL)Гойовчик П. (SRL)
Весь матч
1,10
6,40
1,43
-1.50/1.50
2,70
1,04
1.50/-1.50
9,40
14:00
2694
19-е мая
Не начался
Майер Л. (SRL)Дельбонис Ф. (SRL)
Весь матч
2,25
1,62
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,70
-1.50/1.50
1,25
15:00
2812
19-е мая
Не начался
Карреньо Буста П. (SRL)Эбден М. (SRL)
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
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