Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. ATP. Женева. Швейцария. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18-е мая
Не начался
Весь матч
2,23
1,63
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,65
-1.50/1.50
1,25
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,08
7,20
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,36
3,10
2,00
-1.50/1.50
1,76
1,15
1.50/-1.50
5,00
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,61
2,27
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,25
1.50/-1.50
3,65
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,53
2,46
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,22
1.50/-1.50
4,00
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,45
2,70
2,19
-1.50/1.50
1,63
1,19
1.50/-1.50
4,40
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,14
5,60
1,51
-1.50/1.50
2,45
1,05
1.50/-1.50
8,40
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,10
6,40
1,43
-1.50/1.50
2,70
1,04
1.50/-1.50
9,40
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
2,25
1,62
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,70
-1.50/1.50
1,25
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,15
5,40
1,53
-1.50/1.50
2,40
1,05
1.50/-1.50
8,20
—
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