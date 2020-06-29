1000
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Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е июня
Весь матч
1,01
14,00
1,33
-2.50/2.50
3,15
1,06
-1.50/1.50
7,60
—
29-е июня
Весь матч
1,31
3,40
1,63
-1.50/1.50
2,20
2,60
-2.50/2.50
1,46
—
29-е июня
Весь матч
1,24
4,00
2,32
-2.50/2.50
1,56
1,50
-1.50/1.50
2,47
—
Весь матч
1,66
2,18
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,35
1.50/-1.50
3,05
—
29-е июня
Весь матч
1,27
3,70
1,55
-1.50/1.50
2,34
2,43
-2.50/2.50
1,52
—
29-е июня
Весь матч
1,89
1,89
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,46
1.50/-1.50
2,60
—
Весь матч
2,60
1,48
1,81
1.50/-1.50
1,93
1,32
2.50/-2.50
3,20
—
29-е июня
Весь матч
1,31
3,40
1,63
-1.50/1.50
2,20
2,60
-2.50/2.50
1,46
—
Весь матч
2,10
1,71
1,58
1.50/-1.50
2,30
2,95
-1.50/1.50
1,37
—
29-е июня
Весь матч
1,44
2,75
1,85
-1.50/1.50
1,89
3,05
-2.50/2.50
1,35
—
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