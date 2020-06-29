Избранное
LIVE20
Видео
8
Скоро
Популярное137Российская Премьер-Лига30Англия. АПЛ30Испания. Примера26Италия. Серия A10Германия. Кубок. Финал. Берлин1Португалия. Премьер-Лига20FIFA 20. Лига Про17Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-31
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис23
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ТЕННИС. Sportradar. ATP. Уимблдон. SRLОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
3309
29-е июня
Джокович Н. (SRL)Ковалик Й. (SRL)
Весь матч
1,01
14,00
1,33
-2.50/2.50
3,15
1,06
-1.50/1.50
7,60
13:00
3115
29-е июня
Медведев Д. (SRL)Эдмунд К. (SRL)
Весь матч
1,31
3,40
1,63
-1.50/1.50
2,20
2,60
-2.50/2.50
1,46
13:00
3142
29-е июня
Монфис Г. (SRL)Муте К. (SRL)
Весь матч
1,24
4,00
2,32
-2.50/2.50
1,56
1,50
-1.50/1.50
2,47
13:00
3184
29-е июня
Шварцман Д. (SRL)Pospisil, Vasek (Srl)
Весь матч
1,66
2,18
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,35
1.50/-1.50
3,05
14:00
3379
29-е июня
Isner, John (Srl)Баррере Г. (SRL)
Весь матч
1,27
3,70
1,55
-1.50/1.50
2,34
2,43
-2.50/2.50
1,52
14:00
3119
29-е июня
Гуркач Х. (SRL)Фучович М. (SRL)
Весь матч
1,89
1,89
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,46
1.50/-1.50
2,60
14:00
3272
29-е июня
Карреньо Буста П. (SRL)Куэрри С. (SRL)
Весь матч
2,60
1,48
1,81
1.50/-1.50
1,93
1,32
2.50/-2.50
3,20
14:00
3094
29-е июня
Шаповалов Д. (SRL)Новак Д. (SRL)
Весь матч
1,31
3,40
1,63
-1.50/1.50
2,20
2,60
-2.50/2.50
1,46
15:30
3373
29-е июня
Гойовчик П. (SRL)Majchrzak, Kamil (Srl)
Весь матч
2,10
1,71
1,58
1.50/-1.50
2,30
2,95
-1.50/1.50
1,37
15:30
3219
29-е июня
Маннарино А. (SRL)Штебе С.М. (SRL)
Весь матч
1,44
2,75
1,85
-1.50/1.50
1,89
3,05
-2.50/2.50
1,35
Показать ещё
из 13событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию8
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru