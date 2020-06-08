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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Штутгарт. Германия. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
3360
8-е июня
Медведев Д. (SRL)Гулбис Э. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
13:00
3367
8-е июня
Хачанов К. (SRL)Раонич М. (SRL)
Весь матч
2,32
1,59
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,95
-1.50/1.50
1,22
14:00
3387
8-е июня
Веселы И. (SRL)Гойовчик П. (SRL)
Весь матч
1,49
2,55
2,32
-1.50/1.50
1,56
1,19
1.50/-1.50
4,30
15:00
3398
8-е июня
Фучович М. (SRL)Кольшрайбер Ф. (SRL)
Весь матч
2,18
1,66
1,44
1.50/-1.50
2,65
3,70
-1.50/1.50
1,25
16:00
3400
8-е июня
Лопес Ф. (SRL)Зверев М. (SRL)
Весь матч
1,46
2,65
2,26
-1.50/1.50
1,59
1,18
1.50/-1.50
4,50
17:00
3402
8-е июня
Муньяр Х. (SRL)Джонсон C. (SRL)
Весь матч
2,75
1,44
1,62
1.50/-1.50
2,21
4,70
-1.50/1.50
1,17
18:00
3403
8-е июня
Басилашвили Н. (SRL)Кудла Д. (SRL)
Весь матч
2,16
1,67
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,65
-1.50/1.50
1,26
19:00
3408
8-е июня
Монфис Г. (SRL)Пуйе Л. (SRL)
Весь матч
1,23
4,10
1,75
-1.50/1.50
2,00
1,08
1.50/-1.50
6,80
12:00
3411
9-е июня
Берреттини М. (SRL)Новак Д. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
13:00
3412
9-е июня
Оже Ф. (SRL)Эванс Д. (SRL)
Весь матч
1,70
2,11
2,75
-1.50/1.50
1,41
1,27
1.50/-1.50
3,50
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