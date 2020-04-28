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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мюнхен. Германия. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
206
Не начался
Клижан М. (SRL)Кольшрайбер Ф. (SRL)
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
13:00
3928
28-е апреля
Не начался
Маден Я. (SRL)Умбер У. (SRL)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
14:00
3930
28-е апреля
Не начался
Истомин Д. (SRL)Монтейро Т. (SRL)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
15:00
3932
28-е апреля
Не начался
Мартерер М. (SRL)Сеппи А. (SRL)
Все коэффициенты на данное событие (+2)
16:00
3939
28-е апреля
Не начался
Зверев А. (SRL)Рууд К. (SRL)
Весь матч
1,40
2,90
2,08
-1.50/1.50
1,70
1,17
1.50/-1.50
4,70
17:00
3958
28-е апреля
Не начался
Шварцман Д. (SRL)Кудла Д. (SRL)
Весь матч
1,14
5,60
1,51
-1.50/1.50
2,45
1,05
1.50/-1.50
8,40
18:00
3965
28-е апреля
Не начался
Хачанов К. (SRL)Пелья Г. (SRL)
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
19:00
3968
28-е апреля
Не начался
Чорич Б. (SRL)Гулбис Э. (SRL)
Весь матч
1,66
2,18
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,27
1.50/-1.50
3,50
12:00
3971
29-е апреля
Не начался
Зверев М. (SRL)Мёллекер Р. (SRL)
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
13:00
3978
29-е апреля
Не начался
Чеккианато М. (Srl)Штруфф Я.Л. (SRL)
Весь матч
3,10
1,36
1,76
1.50/-1.50
2,00
5,20
-1.50/1.50
1,14
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