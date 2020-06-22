1000
Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мальорка. Испания. SRLОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Весь матч
1,41
2,85
2,15
-1.50/1.50
1,65
1,16
1.50/-1.50
4,80
—
22-е июня
Весь матч
1,41
2,85
2,15
-1.50/1.50
1,65
1,16
1.50/-1.50
4,80
—
Весь матч
4,30
1,21
2,06
1.50/-1.50
1,71
7,40
-1.50/1.50
1,07
—
22-е июня
Весь матч
2,27
1,61
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,85
-1.50/1.50
1,23
—
Весь матч
1,89
1,89
1,34
1.50/-1.50
3,10
3,10
-1.50/1.50
1,33
—
22-е июня
Весь матч
1,61
2,27
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,24
1.50/-1.50
3,80
—
22-е июня
Весь матч
1,06
8,40
1,35
-1.50/1.50
3,05
1,02
1.50/-1.50
11,00
—