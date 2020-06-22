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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мальорка. Испания. SRLОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2697
22-е июня
Карреньо Буста П. (SRL)Карбальес Баэна Р. (SRL)
Весь матч
1,41
2,85
2,15
-1.50/1.50
1,65
1,16
1.50/-1.50
4,80
12:00
2708
22-е июня
Монфис Г. (SRL)Эбден М. (SRL)
Весь матч
1,41
2,85
2,15
-1.50/1.50
1,65
1,16
1.50/-1.50
4,80
14:00
2824
22-е июня
Celikbilek, Altug (Srl)Джумхур Д. (SRL)
Весь матч
4,30
1,21
2,06
1.50/-1.50
1,71
7,40
-1.50/1.50
1,07
16:00
2893
22-е июня
Ilkel, Cem (Srl)Дельбонис Ф. (SRL)
Весь матч
2,27
1,61
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,85
-1.50/1.50
1,23
16:00
2910
22-е июня
Типсаревич Я. (SRL)Troicki, Victor (Srl)
Весь матч
1,89
1,89
1,34
1.50/-1.50
3,10
3,10
-1.50/1.50
1,33
18:00
2995
22-е июня
Пэр Б. (SRL)Гулбис Э. (SRL)
Весь матч
1,61
2,27
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,24
1.50/-1.50
3,80
18:00
3004
22-е июня
Сонего Л. (SRL)Kirkin, Ergi (Srl)
Весь матч
1,06
8,40
1,35
-1.50/1.50
3,05
1,02
1.50/-1.50
11,00
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