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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мадрид. Испания. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
2271
5-е мая
Не начался
Рублёв А. (SRL)Чилич М. (SRL)
Весь матч
1,78
2,01
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,32
1.50/-1.50
3,20
13:00
2289
5-е мая
Не начался
Гоффин Д. (SRL)Гаске Р. (SRL)
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,16
1.50/-1.50
4,90
13:00
2284
5-е мая
Не начался
Фоньини Ф. (SRL)Штруфф Я.Л. (SRL)
Весь матч
1,53
2,46
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,22
1.50/-1.50
4,00
14:00
2300
5-е мая
Не начался
Симон Ж. (SRL)Раонич М. (SRL)
Весь матч
3,60
1,28
1,91
1.50/-1.50
1,83
6,00
-1.50/1.50
1,11
14:00
2303
5-е мая
Не начался
Циципас С. (SRL)Чорич Б. (SRL)
Весь матч
1,46
2,65
2,21
-1.50/1.50
1,62
1,19
1.50/-1.50
4,30
15:00
2304
5-е мая
Не начался
Дьере Л. (SRL)Кукушкин М. (SRL)
Весь матч
1,49
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,59
1,20
1.50/-1.50
4,20
16:00
2308
5-е мая
Не начался
Маннарино А. (SRL)Дель Потро Х.М. (SRL)
Весь матч
2,50
1,51
1,58
1.50/-1.50
2,29
4,20
-1.50/1.50
1,21
16:00
2323
5-е мая
Не начался
Тим Д. (SRL)Лондеро Х.И. (SRL)
Весь матч
1,18
4,80
1,60
-1.50/1.50
2,24
1,07
1.50/-1.50
7,40
17:00
2353
5-е мая
Не начался
Chardy, Jeremy (Srl)Auger Aliassime, Felix (Srl)
Весь матч
2,65
1,46
1,63
1.50/-1.50
2,20
4,40
-1.50/1.50
1,18
17:00
2363
5-е мая
Не начался
Зверев А. (SRL)Verdasco, Fernando (Srl)
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,16
1.50/-1.50
4,90
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