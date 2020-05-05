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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мадрид. Испания. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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5-е мая
Не начался
Весь матч
1,78
2,01
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,32
1.50/-1.50
3,20
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,16
1.50/-1.50
4,90
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,53
2,46
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,22
1.50/-1.50
4,00
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
3,60
1,28
1,91
1.50/-1.50
1,83
6,00
-1.50/1.50
1,11
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,46
2,65
2,21
-1.50/1.50
1,62
1,19
1.50/-1.50
4,30
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,49
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,59
1,20
1.50/-1.50
4,20
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
2,50
1,51
1,58
1.50/-1.50
2,29
4,20
-1.50/1.50
1,21
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,18
4,80
1,60
-1.50/1.50
2,24
1,07
1.50/-1.50
7,40
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
2,65
1,46
1,63
1.50/-1.50
2,20
4,40
-1.50/1.50
1,18
—
5-е мая
Не начался
Весь матч
1,37
3,05
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,16
1.50/-1.50
4,90
—
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