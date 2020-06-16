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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Лондон. Великобритания. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
4981
16-е июня
Чилич М. (SRL)Де Минуар А. (SRL)
Весь матч
1,47
2,50
2,30
-1.50/1.50
1,55
1,19
1.50/-1.50
4,20
15:00
1336
16-е июня
Андерсон К. (SRL)Эдмунд К. (SRL)
Весь матч
1,70
2,03
2,75
-1.50/1.50
1,39
1,28
1.50/-1.50
3,35
16:00
1853
16-е июня
Оже Ф. (SRL)Шарди Ж. (SRL)
Весь матч
1,46
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,56
1,18
1.50/-1.50
4,30
18:00
2262
16-е июня
Чеккианато М. (SRL)Карбальес Баэна Р. (SRL)
Весь матч
1,55
2,30
2,45
-1.50/1.50
1,49
1,22
1.50/-1.50
3,85
19:00
2278
16-е июня
Норри К. (SRL)Пуйе Л. (SRL)
Весь матч
1,89
1,81
1,35
1.50/-1.50
2,95
3,15
-1.50/1.50
1,31
21:00
2636
16-е июня
Медведев Д. (SRL)Киргиос Н. (SRL)
Весь матч
1,85
1,85
3,05
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,05
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