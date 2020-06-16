Моя линия
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Победитель1X2
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16-е июня
Весь матч
1,47
2,50
2,30
-1.50/1.50
1,55
1,19
1.50/-1.50
4,20
—
16-е июня
Весь матч
1,70
2,03
2,75
-1.50/1.50
1,39
1,28
1.50/-1.50
3,35
—
16-е июня
Весь матч
1,46
2,55
2,27
-1.50/1.50
1,56
1,18
1.50/-1.50
4,30
—
Весь матч
1,55
2,30
2,45
-1.50/1.50
1,49
1,22
1.50/-1.50
3,85
—
16-е июня
Весь матч
1,89
1,81
1,35
1.50/-1.50
2,95
3,15
-1.50/1.50
1,31
—
16-е июня
Весь матч
1,85
1,85
3,05
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,05
—