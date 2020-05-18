Моя линия
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Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
18-е мая
Не начался
Весь матч
2,16
1,67
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,55
-1.50/1.50
1,27
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,51
2,50
2,30
-1.50/1.50
1,57
1,21
1.50/-1.50
4,10
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,71
2,10
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,29
1.50/-1.50
3,35
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
2,23
1,63
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,65
-1.50/1.50
1,25
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,73
2,07
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,30
1.50/-1.50
3,35
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
18-е мая
Не начался
Весь матч
1,23
4,10
1,72
-1.50/1.50
2,05
1,09
1.50/-1.50
6,60
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,17
4,90
1,58
-1.50/1.50
2,30
1,06
1.50/-1.50
7,60
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
1,33
3,25
1,94
-1.50/1.50
1,81
1,14
1.50/-1.50
5,20
—
19-е мая
Не начался
Весь матч
2,43
1,54
1,55
1.50/-1.50
2,35
4,00
-1.50/1.50
1,22
—
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