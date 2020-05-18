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Победитель1X2
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13:00
1765
18-е мая
Не начался
Carballes Baena, Roberto (Srl)Джонсон C. (SRL)
Весь матч
2,16
1,67
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,55
-1.50/1.50
1,27
14:00
1797
18-е мая
Не начался
Басилашвили Н. (SRL)Moutet, Corentin (Srl)
Весь матч
1,51
2,50
2,30
-1.50/1.50
1,57
1,21
1.50/-1.50
4,10
15:00
1931
18-е мая
Не начался
Пэр Б. (SRL)Умбер У. (SRL)
Весь матч
1,71
2,10
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,29
1.50/-1.50
3,35
16:00
2837
18-е мая
Не начался
Lamasine, Tristan (Srl)Rodionov, Jurij (Srl)
Весь матч
2,23
1,63
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,65
-1.50/1.50
1,25
17:00
2838
18-е мая
Не начался
Andujar, Pablo (Srl)Vesely, Jiri (Srl)
Весь матч
1,73
2,07
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,30
1.50/-1.50
3,35
18:00
2879
18-е мая
Не начался
Оже Ф. (SRL)Шарди Ж. (SRL)
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
19:00
2906
18-е мая
Не начался
Монфис Г. (SRL)Пуйе Л. (SRL)
Весь матч
1,23
4,10
1,72
-1.50/1.50
2,05
1,09
1.50/-1.50
6,60
12:00
2998
19-е мая
Не начался
Шаповалов Д. (SRL)Janvier, Maxime (Srl)
Весь матч
1,17
4,90
1,58
-1.50/1.50
2,30
1,06
1.50/-1.50
7,60
13:00
3092
19-е мая
Не начался
Цонга Ж.В. (SRL)Norrie, Cameron (Srl)
Весь матч
1,33
3,25
1,94
-1.50/1.50
1,81
1,14
1.50/-1.50
5,20
14:00
3187
19-е мая
Не начался
Tomic, Bernard (Srl)Harris, Lloyd (Srl)
Весь матч
2,43
1,54
1,55
1.50/-1.50
2,35
4,00
-1.50/1.50
1,22
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