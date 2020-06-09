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Победитель1X2
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14:00
4346
9-е июня
Пэр Б. (SRL)Синнер Я. (SRL)
Весь матч
1,79
2,00
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,31
1.50/-1.50
3,30
15:00
4347
9-е июня
Гаске Р. (SRL)Карузо С. (SRL)
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
16:00
4355
9-е июня
Соуса Ж. (SRL)Эбден М. (SRL)
Весь матч
1,89
1,89
1,34
1.50/-1.50
3,10
3,10
-1.50/1.50
1,33
17:00
4356
9-е июня
Куэвас П. (SRL)Вердаско Ф. (SRL)
Весь матч
2,85
1,41
1,66
1.50/-1.50
2,15
4,90
-1.50/1.50
1,15
18:00
4358
9-е июня
Маю Н. (SRL)Фаббиано Т. (SRL)
Весь матч
2,10
1,71
1,41
1.50/-1.50
2,75
3,50
-1.50/1.50
1,27
20:00
4364
9-е июня
Гарин К. (SRL)Сеппи А. (SRL)
Весь матч
2,00
1,79
1,38
1.50/-1.50
2,90
3,30
-1.50/1.50
1,30
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