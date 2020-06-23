1000
Моя линия
ТЕННИС. Sportradar. ATP. Истборн. Англия. SRLОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
23-е июня
Весь матч
1,61
2,27
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,24
1.50/-1.50
3,80
—
23-е июня
Весь матч
1,63
2,23
2,60
-1.50/1.50
1,45
1,25
1.50/-1.50
3,70
—
23-е июня
Весь матч
1,67
2,16
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,26
1.50/-1.50
3,60
—
23-е июня
Весь матч
1,62
2,25
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,24
1.50/-1.50
3,75
—
23-е июня
Весь матч
1,44
2,75
2,22
-1.50/1.50
1,62
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
23-е июня
Весь матч
2,07
1,73
1,41
1.50/-1.50
2,80
3,45
-1.50/1.50
1,28
—
23-е июня
Весь матч
1,78
2,01
2,90
-1.50/1.50
1,38
1,30
1.50/-1.50
3,30
—
23-е июня
Весь матч
1,42
2,80
2,18
-1.50/1.50
1,64
1,17
1.50/-1.50
4,70
—
24-е июня
Весь матч
1,26
3,80
1,82
-1.50/1.50
1,92
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
24-е июня
Весь матч
3,20
1,34
1,75
1.50/-1.50
2,00
5,60
-1.50/1.50
1,13
—
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