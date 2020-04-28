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ТЕННИС. Sportradar. ATP. Мюнхен. Германия. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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Не начался
Клижан М. (SRL)Кольшрайбер Ф. (SRL)
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
28-е апреля
Не начался
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е апреля
Не начался
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е апреля
Не начался
Все коэффициенты на данное событие (+2)
28-е апреля
Не начался
Весь матч
1,40
2,90
2,08
-1.50/1.50
1,70
1,17
1.50/-1.50
4,70
—
28-е апреля
Не начался
Весь матч
1,14
5,60
1,51
-1.50/1.50
2,45
1,05
1.50/-1.50
8,40
—
28-е апреля
Не начался
Весь матч
1,41
2,85
2,11
-1.50/1.50
1,68
1,17
1.50/-1.50
4,60
—
28-е апреля
Не начался
Весь матч
1,66
2,18
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,27
1.50/-1.50
3,50
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
1,76
2,03
2,80
-1.50/1.50
1,40
1,31
1.50/-1.50
3,25
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
3,10
1,36
1,76
1.50/-1.50
2,00
5,20
-1.50/1.50
1,14
—
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