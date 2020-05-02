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ТЕННИС. Россия. Masters. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
2724
2-е мая
Не начался
Сергейчик А.Никульшина А.
Весь матч
2,42
1,50
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