1000
Ставки на Олимпиада. Олимпиада 2020. Женщины
ТЕННИС. Олимпиада. Олимпиада 2020. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
24-е июля
Весь матч
3,00
1,37
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,03
11,00
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,55
2,42
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,90
1,87
—
—
—
24-е июля
Весь матч
2,13
1,69
—
—
—
24-е июля
Весь матч
7,20
1,09
—
—
—
24-е июля
Весь матч
4,70
1,18
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,57
2,35
—
—
—
24-е июля
Весь матч
2,65
1,47
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,29
3,55
—
—
—
ТЕННИС. Олимпиада. Олимпиада 2020. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
31-е июля
Все коэффициенты на данное событие (+29)