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Олимпиада 2020. Женщины49
Олимпиада 2020. Мужчины48
1000

Ставки на Олимпиада. Олимпиада 2020. Женщины

ТЕННИС. Олимпиада. Олимпиада 2020. ЖенщиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
05:00
4975
24-е июля
Осорио Серрано М.К.Голубич В.
Весь матч
3,00
1,37
+40
05:00
4990
24-е июля
Свиатек И.Бартель М.
Весь матч
1,03
11,00
+40
05:00
5011
24-е июля
Стоянович Н.Хибино Нао
Весь матч
1,55
2,42
+40
05:00
4949
24-е июля
Фернандес Л.А.Ястремская Д.
Весь матч
1,90
1,87
+40
05:00
4998
24-е июля
Фридзам А.Л.Уотсон Х.
Весь матч
2,13
1,69
+40
05:00
5005
24-е июля
Чжен СайсайНаоми Осака
Весь матч
7,20
1,09
+40
05:00
4950
24-е июля
Эррани С.Павлюченкова А.
Весь матч
4,70
1,18
+40
06:15
5006
24-е июля
Саккари М.Контавейт А.
Весь матч
1,57
2,35
+40
06:15
4945
24-е июля
Шериф М.Петерсон Р.
Весь матч
2,65
1,47
+40
06:20
4954
24-е июля
Бадоса П.Младенович К.
Весь матч
1,29
3,55
+40
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из 38событий

ТЕННИС. Олимпиада. Олимпиада 2020. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
05:00
3272
31-е июля
Женщины. Победитель турнира
Все коэффициенты на данное событие (+29)
+29
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