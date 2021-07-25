Ставки на теннис в БК Лига Ставок

Ставки на теннис – одни из самых популярных среди тех, кто занимается беттингом. Обусловлено это тем, что теннисные матчи идут целый год и каждый день в году непременно где-то в мире играется теннисный турнир, на который будут приниматься ставки. Плюс в силу соперников можно ориентироваться, исходя из рейтинга теннисистов. Так как теннис – вид спорта индивидуальный, то в нем чаще, чем в командных видах, случаются сенсации, а андердоги побеждают фаворитов. Все это может принести солидный выигрыш тем, кто внимательно следит за миром тенниса и представляет в какой форме находится тот или иной спортсмен.

Широта линии

Самые главные турниры в сезоне - это турниры Большого Шлема. В него входят Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open. Первый и последний проводится на харде, Ролан Гаррос – на грунте, а Уимблдон – на траве. За победы в этих турнирах полагаются самые большие призовые и самое большое количество очков в рейтинг. Выиграть турнир Большого Шлема – мечта каждого теннисиста. Как правило, на эти четыре турнира букмекерской компанией «Лига Ставок» предлагаются самые высокие коэффициенты и самая широкая линия. Ненамного уступают им турниры серии Мастерс, а также командные турниры – Кубок Дэвиса и ATP Cup.

Некоторые бетторы предпочитают обращать внимание на турниры низших категорий – Челленджеры или даже Фьючерсы. В букмекерской компании «Лига Ставок» можно заключить пари на турниры разного уровня, которые проходят по всему миру весь год.

Роспись событий

Помимо основного маркета (победа одного из теннисистов), в теннисной линии пользуются популярностью варианты ставок на тоталы и форы.

Тотал в теннисе — это общее число геймов или сетов с которыми закончится матч. Можно поставить на «больше» или «меньше» предложенного букмекерской компанией значения.

Фора — это с какой разницей в геймах или сетах должен победить или не проиграть теннисист. Форы могут быть положительными и отрицательными.

Кроме того, можно поставить на количество брейков, двойных ошибок или эйсов.

Особенности приема ставок на теннис

Женский теннис заметно отличается от мужского, потому что в нем в разы больше непредсказуемых и неожиданных результатов. Специалисты связывают это с эмоциями и особенностями строения женского организма. Наверное, поэтому в женском теннисе уже несколько лет не ярко выраженного лидера, а турнир Большого Шлема может выиграть кто угодно.

При заключении пари на теннис, необходимо учитывать покрытие, на котором проходит турнир. Есть игроки, которые отлично выступают на грунте, но заметно хуже на харде. Любители травы, самого быстрого покрытия, вряд ли будут конкурентоспособны на грунте.