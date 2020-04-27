Моя линия
ТЕННИС. Кибертеннис. Mutua Madrid Open. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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Не начался
Плишкова Кар. (vp)Ферро Ф. (vp)
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,85
1,85
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,59
2,22
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,85
1,85
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,85
1,85
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,93
1,78
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,88
1,82
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
2,03
1,70
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,80
1,90
—
—
—
27-е апреля
Не начался
Весь матч
1,80
1,90
—
—
—