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ТЕННИС. Кибертеннис. Mutua Madrid Open. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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16:40
130
Не начался
Плишкова Кар. (vp)Ферро Ф. (vp)
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
18:00
2111
27-е апреля
Не начался
Кербер А. (vp)Векич Д. (vp)
Весь матч
1,85
1,85
18:30
1896
27-е апреля
Не начался
Свитолина Э. (vp)Кырстя С. (vp)
Весь матч
1,59
2,22
19:00
2107
27-е апреля
Не начался
Бертенс К. (vp)Кербер А. (vp)
Весь матч
1,85
1,85
19:30
2764
27-е апреля
Не начался
Векич Д. (vp)Бушар Э. (vp)
Весь матч
1,85
1,85
20:00
2831
27-е апреля
Не начался
Младенович К. (vp)Возняцки К. (vp)
Весь матч
1,93
1,78
20:30
2285
27-е апреля
Не начался
Азаренка В. (vp)Конта Й. (vp)
Весь матч
1,88
1,82
21:00
2508
27-е апреля
Не начался
Бертенс К. (vp)Бушар Э. (vp)
Весь матч
2,03
1,70
21:30
1551
27-е апреля
Не начался
Андрееску Б. (vp)Возняцки К. (vp)
Весь матч
1,80
1,90
22:00
2838
27-е апреля
Не начался
Андрееску Б. (vp)Киз М. (vp)
Весь матч
1,80
1,90
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