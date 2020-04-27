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ТЕННИС. Кибертеннис. Mutua Madrid Open. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:40
3026
27-е апреля
Не начался
Шварцман Д. (vp)Иснер Дж. (vp)
Весь матч
1,49
2,45
18:10
2876
27-е апреля
Не начался
Циципас С. (vp)Фоньини Ф. (vp)
Весь матч
1,35
2,95
18:40
2918
27-е апреля
Не начался
Фоньини Ф. (vp)Тиафо Ф. (vp)
Весь матч
2,22
1,59
19:10
2861
27-е апреля
Не начался
Гоффин Д. (vp)Пуйе Л. (vp)
Весь матч
1,83
1,87
19:40
2891
27-е апреля
Не начался
Тим Д. (vp)Иснер Дж. (vp)
Весь матч
1,66
2,10
20:10
2921
27-е апреля
Не начался
Зверев А. (vp)Хачанов К. (vp)
Весь матч
1,85
1,85
20:40
3030
27-е апреля
Не начался
Циципас С. (vp)Нишикори К. (vp)
Весь матч
1,56
2,28
21:10
2961
27-е апреля
Не начался
Нишикори К. (vp)Тиафо Ф. (vp)
Весь матч
1,85
1,85
21:40
2912
27-е апреля
Не начался
Зверев А. (vp)Пуйе Л. (vp)
Весь матч
1,79
1,92
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