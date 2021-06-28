1000
Ставки на ITF. Женщины. Врослав. Польша
ТЕННИС. ITF. Женщины. Врослав. ПольшаОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,01
11,50
-1.5/1.5
1,04
8,50
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
—
12,50
1.5
—
12,50
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,25
-1.5/1.5
1,15
4,80
-1.5
—
12,00
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,80
1,22
1.5/-1.5
2,15
1,65
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,10
5,80
-1.5/1.5
1,30
3,30
1.5/-1.5
1,02
9,75
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
10,00
-1.5/1.5
1,10
5,90
-1.5
—
12,50
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
9,75
-1.5/1.5
1,10
5,90
-1.5
—
12,50
—
28-е июня
Весь матч
1,26
3,35
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,71
1,98
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,73
1,95
—
—
—