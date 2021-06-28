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ITF. Женщины
Анталья. Турция6
Врослав. Польша14
Гаага. Нидерланды6
Монпелье. Франция7
Пальма-дель-Рио. Испания8
Прокупле. Сербия3
Табарка. Тунис8
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Женщины. Врослав. Польша

ТЕННИС. ITF. Женщины. Врослав. ПольшаОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:50
229
2-й сет
Хельго М.Мартынов Д.
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,01
11,50
-1.5/1.5
1,04
8,50
+88
11:00
220
2-й сет
Soboleva, Anastasiya KonstantinovnaOzerova, Anna
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,50
1.5
12,50
+68
11:00
155
1-й сет
Бранкаччио Н.Хиндова Д.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,04
8,25
-1.5/1.5
1,15
4,80
-1.5
12,00
+87
11:00
213
2-й сет
Миклова Б.Milatova, Sofia
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,80
1,22
1.5/-1.5
2,15
1,65
+87
11:00
225
1-й сет
Оляновская В.Войчинакова И.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,10
5,80
-1.5/1.5
1,30
3,30
1.5/-1.5
1,02
9,75
+94
11:00
235
1-й сет
Приморац И.Сватикова Л.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
10,00
-1.5/1.5
1,10
5,90
-1.5
12,50
+80
11:00
221
1-й сет
Томанова Н.Подлиньска М.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
9,75
-1.5/1.5
1,10
5,90
-1.5
12,50
+78
16:00
2441
28-е июня
Avdeeva, JuliaКубка М.
Весь матч
1,26
3,35
+2
16:00
1408
28-е июня
Бозио В.Колменья М.
Весь матч
1,71
1,98
+2
16:00
1557
28-е июня
Маркова Й.Скамлова Ш.
Весь матч
1,73
1,95
+2
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