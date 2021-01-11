V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE16
Видео
8
Скоро
Популярное341АПЛ21Примера17Серия A14Бундеслига19Лига 111Российская Премьер-Лига52КХЛ27Australian Open. Мужчины71Australian Open. Женщины90NBA. Регулярный чемпионат8Евролига. Мужчины10Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис3
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Висбаден. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:30
2123
11-е января
Яшина Е.Варгнье Л.
Весь матч
1,71
1,98
16:00
1383
11-е января
Бассолс Рибера М.Акита Сихо
Весь матч
1,51
2,33
18:00
2117
11-е января
Парто М.Монне К.
Весь матч
2,70
1,39
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию8
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru