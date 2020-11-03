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Ф2
-
15:00
4642
3-е ноября
Marzal Martinez L / Moreno Barranquero A
Laboutkova A / Stevens L
Весь матч
3,70
1,22
—
—
—
17:30
4645
3-е ноября
Lampla L / Tishchenko I
Mintegi Del Olmo A / Romero Gormaz L
Весь матч
4,20
1,17
—
—
—
17:30
4644
3-е ноября
Эпплтон Э / Коллинз А
Briones Ginesta A / Kannan A
Весь матч
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