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ТЕННИС. ITF. Женщины. Винарос. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15:00
4642
3-е ноября
Marzal Martinez L / Moreno Barranquero ALaboutkova A / Stevens L
Весь матч
3,70
1,22
17:30
4645
3-е ноября
Lampla L / Tishchenko IMintegi Del Olmo A / Romero Gormaz L
Весь матч
4,20
1,17
17:30
4644
3-е ноября
Эпплтон Э / Коллинз АBriones Ginesta A / Kannan A
Весь матч
1,02
9,40
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