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ITF. Женщины
Гаага. Нидерланды5
Торунь. Польша12
UTR. Женщины
1000

Ставки на ITF. Женщины. Торунь. Польша

ТЕННИС. ITF. Женщины. Торунь. ПольшаОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
2422
28-е июня
Soboleva, Anastasiya KonstantinovnaOzerova, Anna
Весь матч
1,04
8,00
+2
11:00
2317
28-е июня
Миклова Б.Milatova, Sofia
Весь матч
2,33
1,51
+2
11:00
1393
28-е июня
Оляновская В.Войчинакова И.
Весь матч
1,07
6,40
+2
11:00
2251
28-е июня
Приморац И.Сватикова Л.
Весь матч
1,04
8,00
+2
11:00
2275
28-е июня
Суно Т.Gorska, Daria
Весь матч
1,21
3,80
+2
11:00
2384
28-е июня
Томанова Н.Подлиньска М.
Весь матч
1,16
4,40
+2
11:00
2025
28-е июня
Хельго М.Мартынов Д.
Весь матч
1,06
6,80
+2
16:00
2441
28-е июня
Avdeeva, JuliaКубка М.
Весь матч
1,48
2,43
+2
16:00
1408
28-е июня
Бозио В.Колменья М.
Весь матч
1,71
1,98
+2
16:00
1557
28-е июня
Маркова Й.Скамлова Ш.
Весь матч
1,85
1,82
+2
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