1000
Ставки на ITF. Женщины. Торунь. Польша
ТЕННИС. ITF. Женщины. Торунь. ПольшаОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
Весь матч
1,04
8,00
—
—
—
28-е июня
Весь матч
2,33
1,51
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,07
6,40
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,04
8,00
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,21
3,80
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,16
4,40
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,06
6,80
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,48
2,43
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,71
1,98
—
—
—
28-е июня
Весь матч
1,85
1,82
—
—
—