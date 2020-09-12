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ТЕННИС. ITF. Женщины. Тарвизио. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
4611
12-е сентября
Джонс Ф.Заневская М.
Весь матч
1,50
2,36
12:00
4895
12-е сентября
Салден Л / Циммерманн КБенуа М / Каданту А
Весь матч
1,56
2,22
15:00
4900
12-е сентября
Яни Р / Заневска МБондар А / Ормаэчеа П
Весь матч
1,97
1,71
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