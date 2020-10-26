1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Стамбул. ТурцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Раданович Д.Шошина А.
61
53
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,00
—
—
—
2-й сет
Себов К.Берберович Н.
26
34
40AD
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
8,25
1,04
—
—
—
26-е октября
Весь матч
1,16
4,40
—
—
—
26-е октября
Весь матч
1,39
2,70
—
—
—
26-е октября
Весь матч
5,00
1,12
—
—
—
26-е октября
Весь матч
1,65
2,07
—
—
—
26-е октября
Весь матч
2,09
1,63
—
—
—
26-е октября
Весь матч
4,80
1,14
—
—
—
26-е октября
Весь матч
3,70
1,22
—
—
—
26-е октября
Весь матч
1,11
5,40
—
—
—
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