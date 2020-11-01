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ТЕННИС. ITF. Женщины. Соларино. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:45
2934
1-е ноября
Тома М.Odorizzi, Caterina
Весь матч
1,09
5,80
14:15
2712
1-е ноября
Covi, ElenaНебельска У.
Весь матч
1,90
1,77
17:00
2788
1-е ноября
Lukic, TeaUrelli Rinaldi, Valentina
Весь матч
1,02
9,20
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