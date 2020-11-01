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12:45
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1-е ноября
Тома М.
Odorizzi, Caterina
Весь матч
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5,80
—
—
—
14:15
2712
1-е ноября
Covi, Elena
Небельска У.
Весь матч
1,90
1,77
—
—
—
17:00
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Lukic, Tea
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