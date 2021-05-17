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ТЕННИС. ITF. Женщины. Шибеник. ХорватияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:55
234
Матч завершен
Lovric, PiaБубало Э.
62
62
AD40
20
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
11:00
233
2-й сет
Драхота Сзабо Д.Храбалова Кр.
60
54
3030
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,50
1,02
-1.50/1.50
10,50
12:05
272
1-й сет
Саувант Ч.Бречкова Н.
00
1515
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
12:35
1087
17-е мая
Олейникова А.Джокович А.
Весь матч
1,06
6,80
12:35
4155
17-е мая
Риттбергер С.Borodulina, Victoria
Весь матч
1,83
1,84
13:35
2660
17-е мая
Сантос А.Ф.Жанжан Л.
Весь матч
9,00
1,02
14:05
2727
17-е мая
Краус С.Leclercq, Anaelle
Весь матч
1,16
4,40
14:05
2735
17-е мая
Райкович А.Мартынов Д.
Весь матч
1,43
2,55
15:05
2692
17-е мая
Бейнер Л.Szostak, Marine
Весь матч
4,40
1,16
15:35
2672
17-е мая
Luescher, SophieКьеза Э.
Весь матч
3,20
1,29
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