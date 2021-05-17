1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Шибеник. ХорватияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Матч завершен
Lovric, PiaБубало Э.
62
62
AD40
20
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
2-й сет
Драхота Сзабо Д.Храбалова Кр.
60
54
3030
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,50
1,02
-1.50/1.50
10,50
—
—
1-й сет
Саувант Ч.Бречкова Н.
00
1515
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
17-е мая
Весь матч
1,06
6,80
—
—
—
Весь матч
1,83
1,84
—
—
—
17-е мая
Весь матч
9,00
1,02
—
—
—
17-е мая
Весь матч
1,16
4,40
—
—
—
17-е мая
Весь матч
1,43
2,55
—
—
—
17-е мая
Весь матч
4,40
1,16
—
—
—
17-е мая
Весь матч
3,20
1,29
—
—
—