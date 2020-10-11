1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Шербур. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11-е октября
Весь матч
3,30
1,27
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,15
4,60
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,68
2,02
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,12
5,00
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,27
3,35
—
—
—
11-е октября
Весь матч
3,10
1,31
—
—
—
11-е октября
Весь матч
5,20
1,12
—
—
—
11-е октября
Весь матч
3,05
1,31
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,24
3,55
—
—
—
11-е октября
Весь матч
1,82
1,85
—
—
—
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