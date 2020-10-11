Избранное
LIVE116
Видео
17
Скоро
Популярное222Лига наций УЕФА. Лига А68Лига наций УЕФА. Лига B56ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка4Российская Премьер-Лига57КХЛ26Ролан Гаррос. Мужчины1Ролан Гаррос. Женщины1NBA. Плей-офф. Орландо2Лига Про. Мужчины. Зал А41Германия. Гонка. Кто выше6
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис11
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Гольф
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шахматы
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Шербур. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:30
4252
11-е октября
Арканьоли М.Чжен Цзинвен
Весь матч
3,30
1,27
13:40
2475
11-е октября
Конюх А.Пайола Ю.
Весь матч
1,15
4,60
14:40
4745
11-е октября
Захарова А.Бассолс Рибера М.
Весь матч
1,68
2,02
15:00
4094
11-е октября
Фетт Я.Цакаревич С.
Весь матч
1,12
5,00
15:10
1481
11-е октября
Джонс Ф.Ламенс С.
Весь матч
1,27
3,35
16:10
4131
11-е октября
Нахимана С.Грамматикопулу В.
Весь матч
3,10
1,31
16:30
4661
11-е октября
Роббе Э.Нимайер Дж.
Весь матч
5,20
1,12
16:40
1767
11-е октября
Лопатецкая Д.Бёррэдж Дж.
Весь матч
3,05
1,31
18:00
2362
11-е октября
Фон Дайчманн К.Бруло Л.
Весь матч
1,24
3,55
19:10
4751
11-е октября
Герлах К.Janicijevic, Selena
Весь матч
1,82
1,85
Показать ещё
из 1событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию17
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru