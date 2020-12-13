1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Сельва ди Валь Гардена. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Muzzolon, MartinaCamerano, Elisa Andrea
46
35
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
-
10,00
1.50/-1.50
1,02
—
—
Матч не начался
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
10,50
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
2,65
1,41
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
8,60
1,03
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
1,96
1,72
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
6,60
1,06
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
8,00
1,04
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
6,40
1,07
—
—
—
13-е декабря
Весь матч
8,20
1,03
—
—
—