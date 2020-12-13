24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE78
Видео
14
Скоро
Популярное279Российская Премьер-Лига44АПЛ36Примера27Серия A29Бундеслига24Лига 141Евротур. Кубок Первого канала. Россия16КХЛ48Евролига. Мужчины9ACA. Исмаилов М. VS Штырков И.1Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Абу-Даби. Гонка2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис9
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Сельва ди Валь Гардена. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
334
2-й сет
Muzzolon, MartinaCamerano, Elisa Andrea
46
35
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
-
10,00
1.50/-1.50
1,02
13:30
417
Матч не начался
Спитери Д.Teodosescu, Alessandra
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,02
10,50
13:40
1471
13-е декабря
Milic, Ela NalaКьеза Э.
Весь матч
2,65
1,41
15:00
1020
13-е декабря
Bernardi, SvevaViertler, Marion
Весь матч
8,60
1,03
15:10
1477
13-е декабря
Covi, ElenaЖебави Дж.
Весь матч
1,96
1,72
16:30
1174
13-е декабря
Kostyuk, MariyaХофер В.
Весь матч
6,60
1,06
16:40
2209
13-е декабря
Volpe, AliceГамбоджи С.
Весь матч
8,00
1,04
18:10
2399
13-е декабря
Losciale, ValentinaРосси Ф.
Весь матч
6,40
1,07
20:30
1749
13-е декабря
Gaggini, ValentinaСпигарелли М.
Весь матч
8,20
1,03
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию14
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru