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ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Алма-Ата. Казахстан8
Казань. Россия5
Оточец. Словения10
Санта-Маргерита-ди-Пула. Италия10
1000

Ставки на ITF. Женщины. Санта-Маргерита-ди-Пула. Италия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Санта-Маргерита-ди-Пула. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
1-е июня
In-Albon, Ylena Рубини С.
Весь матч
1,53
2,30
+2
11:00
1-е июня
Делай М.Папамихаил Д.
Весь матч
3,30
1,27
+2
11:00
1-е июня
Ди Сарра Ф.Лю Жа Жинг
Весь матч
1,28
3,25
+2
11:00
1-е июня
Самсонова Л.Миклова Б.
Весь матч
1,05
7,40
+2
11:00
1-е июня
Турати Б.Буюкакчай Ч.
Весь матч
2,25
1,55
+2
11:00
1-е июня
Хельго М.Парризас Диаз Н.
Весь матч
3,15
1,30
+2
11:00
1-е июня
Хиби МайоЗантедески, Аврора
Весь матч
1,83
1,83
+2
11:00
1-е июня
Хогенкамп Р.Бурильо Эскорихуэла И.
Весь матч
2,07
1,65
+2
11:00
1-е июня
Шиникова И.Монне К.
Весь матч
2,16
1,60
+2
11:00
1-е июня
Юань ЮэБронцетти Л.
Весь матч
3,25
1,28
+2
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