1000
Ставки на ITF. Женщины. Санта-Маргерита-ди-Пула. Италия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Санта-Маргерита-ди-Пула. ИталияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-е июня
Весь матч
1,53
2,30
—
—
—
1-е июня
Весь матч
3,30
1,27
—
—
—
1-е июня
Весь матч
1,28
3,25
—
—
—
1-е июня
Весь матч
1,05
7,40
—
—
—
1-е июня
Весь матч
2,25
1,55
—
—
—
1-е июня
Весь матч
3,15
1,30
—
—
—
1-е июня
Весь матч
1,83
1,83
—
—
—
Весь матч
2,07
1,65
—
—
—
1-е июня
Весь матч
2,16
1,60
—
—
—
1-е июня
Весь матч
3,25
1,28
—
—
—