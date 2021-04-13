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ТЕННИС. ITF. Женщины. Реус. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:30
163
2-й сет
Fils, Arthur Баррето Санчес Д.А.
75
11
300
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,25
3,70
1,57
-1.50/1.50
2,25
10:30
134
2-й сет
Алькала Гурри М.Цекирге К.
36
42
00
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,00
1,75
1,15
1.50/-1.50
4,70
10:30
176
2-й сет
Де Шеппер К.Андреу Гарсия Ф.
63
43
00
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
-
12,00
1,02
-1.50/1.50
9,75
10:30
179
2-й сет
Куэнин Ш.Дассен Л.
61
66
76
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,06
7,50
1,16
-1.50/1.50
4,45
10:30
174
2-й сет
Лопез Морилло И.Каньина Ж.
64
11
4040
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,47
2,45
2,30
-1.50/1.50
1,55
12:05
258
Матч не начался
Никлес Й.Garcia Mestre, Jordi
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,05
7,75
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