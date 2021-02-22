1000
Моя линия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Пуатье. ФранцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Матч завершен
Бассолс Рибера М.Mazzoni, Juliette
60
62
4015
20
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
1-й сет
Noel, ChloeВарнье Л.
14
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,05
7,50
1,18
-1.50/1.50
4,30
-
-1.50
12,00
—
1-й сет
Жанжан Л.Мордергер Я.
01
1515
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,37
2,90
1,85
-1.50/1.50
1,85
1,16
1.50/-1.50
4,55
—
1-й сет
Каня П.Суно Т.
00
150
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно