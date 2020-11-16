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Ф1
Фора
Ф2
-
11:00
3801
16-е ноября
Fehr, Natalia
Ramenskaja, Polina
Весь матч
2,02
1,68
—
—
—
11:00
3806
16-е ноября
Hietaranta, Laura
Дал С.
Весь матч
1,21
3,80
—
—
—
11:00
4591
16-е ноября
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