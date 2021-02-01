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ТЕННИС. ITF. Женщины. Пальманова. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:00
2052
1-е февраля
Losciale, ValentinaРоббе Э.
Весь матч
7,80
1,04
14:00
4428
1-е февраля
Аркидиаконо Ф.Boisson, Lois
Весь матч
1,57
2,21
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