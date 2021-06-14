1000
Ставки на ITF. Женщины. Оспри. США
ТЕННИС. ITF. Женщины. Оспри. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14-е июня
Весь матч
1,65
2,07
—
—
—
14-е июня
Весь матч
3,10
1,30
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,55
2,25
—
—
—
14-е июня
Весь матч
2,44
1,47
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,18
4,10
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,79
1,88
—
—
—
14-е июня
Весь матч
2,23
1,56
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,08
6,00
—
—
—
14-е июня
Весь матч
1,50
2,36
—
—
—
14-е июня
Весь матч
9,20
1,02
—
—
—