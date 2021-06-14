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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Глазго. Великобритания2
Денен. Франция4
Истад. Швеция7
Йёнчёпинг. Швеция4
Ноттингем. Великобритания2
Оспри. США16
Палмела. Португалия4
Пршеров. Чехия4
Сен-Мало. Франция3
Старе Сплавы. Чехия4
Фигейра-да-Фош. Португалия2
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ITF. Женщины. Оспри. США

ТЕННИС. ITF. Женщины. Оспри. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
16:00
2212
14-е июня
Tilbuerger, JantjeФико Т.
Весь матч
1,65
2,07
+2
16:00
1199
14-е июня
Барад Итзхаки Т.Arseneault, Ariana
Весь матч
3,10
1,30
+2
16:00
1445
14-е июня
Болтон Э.Karatancheva, Lia
Весь матч
1,55
2,25
+2
16:00
2269
14-е июня
Жу Э.Макаду Р.
Весь матч
2,44
1,47
+2
16:00
1650
14-е июня
Йокич К.Слиз Л.
Весь матч
1,18
4,10
+2
16:00
1749
14-е июня
Лизаразо Ю.Замаррипа, Аллура
Весь матч
1,79
1,88
+2
16:00
2010
14-е июня
Пиле Дж.Visscher S J
Весь матч
2,23
1,56
+2
16:00
2149
14-е июня
Сема ЭрикаWiersholm, Katja
Весь матч
1,08
6,00
+2
17:30
2814
14-е июня
Cу Чи ЮКисселл Дж.
Весь матч
1,50
2,36
+2
17:30
2939
14-е июня
Lopez, QaviaДуглас Эл.
Весь матч
9,20
1,02
+2
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