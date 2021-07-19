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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
Амаранти. Португалия7
Каир. Египет3
Ле Контамин-Монжуа. Франция2
Москва. Россия13
Оломоуц. Чехия14
Табарка. Тунис12
Телави. Грузия9
1000

Ставки на ITF. Женщины. Оломоуц. Чехия

ТЕННИС. ITF. Женщины. Оломоуц. ЧехияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10:55
244
2-й сет
Wurth, TaraSakellaridi S
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,1
1,32
1.5/-1.5
2,05
1,7
+56
11:00
247
2-й сет
Vargova, NinaМери Э.
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
6,5
1,08
1.5/-1.5
3,2
1,3
+75
11:00
249
3-й сет
Пришакариу А.Struplova, Julie
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,57
2,25
+2
12:40
3780
19-е июля
Оз И.Jaskova, Anika
Весь матч
1,16
4,4
+2
12:45
3730
19-е июля
Войчинакова И.Пишлак М.
Весь матч
3,8
1,21
+2
12:50
3517
19-е июля
Рюффер Л.Пэрнеби А.
Весь матч
1,07
6,4
+2
12:50
3721
19-е июля
Халбауэр Э.Mandelikova, Katerina
Весь матч
1,16
4,3
+2
14:10
3844
19-е июля
Vidmanova, DarjaМаркова Й.
Весь матч
1,65
2,07
+2
14:20
2112
19-е июля
Kareisova, LudmilaPokorna, Barbora
Весь матч
1,51
2,33
+2
14:20
3493
19-е июля
Radakovic, LauraРадишич Н.
Весь матч
4,4
1,16
+2
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