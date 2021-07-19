1000
Ставки на ITF. Женщины. Оломоуц. Чехия
ТЕННИС. ITF. Женщины. Оломоуц. ЧехияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
3,1
1,32
1.5/-1.5
2,05
1,7
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
6,5
1,08
1.5/-1.5
3,2
1,3
—
—
3-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,57
2,25
—
—
—
19-е июля
Весь матч
1,16
4,4
—
—
—
19-е июля
Весь матч
3,8
1,21
—
—
—
19-е июля
Весь матч
1,07
6,4
—
—
—
19-е июля
Весь матч
1,16
4,3
—
—
—
19-е июля
Весь матч
1,65
2,07
—
—
—
19-е июля
Весь матч
1,51
2,33
—
—
—
19-е июля
Весь матч
4,4
1,16
—
—
—